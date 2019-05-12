50 منحة دراسية لـ"الأفارقة" بجامعة كفر الشيخ

قرر مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة تقديم 50 منحة للطلاب الأفارقة لدراسة البكالوريوس والدارسات العليا بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة، أن المنح المقدمة لطلاب الدول الإفريقية ستتم وفقاً لقواعد وشروط المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم تقديمها بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والملحقيات الثقافية بالسفارات المصرية في الدول الإفريقية.

وأضاف أن هذه المنح تأتي تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بضرورة فتح أفق جديدة مع أفريقيا، وتوقيع اتفاقيات التعاون بين الجامعة والجامعات الأفريقية لتدريب الأساتذة والطلاب بكليات الجامعة، وتأكيداً على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وخصوصا من دول حوض النيل وإفريقيا، دعماً لتوطيد الصداقة مع هذه الدول .أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى دائما لزيادة أعداد المنح المقدمة سنوياً والتنوع في تخصصاتها في كافة المجالات لأبنائها الطلاب الآفارقة وتقديم الدعم الكامل لهم، مشيراً الى انه قد سبق أن قدمت عدد عشرة منح لطلاب دولة موريتانيا .