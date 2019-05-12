قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن استخراج رخص البناء سيتم عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، وسيقتصر دور الحي أو مجلس المدينة على اعتماد الرخصة وليس القيام بالفحص أو المعاينة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال احتفال إفطار نقابة المهندسين بالدقهلية في إطار الاحتفالات بالعاشر من رمضان، وكان في استقباله المهندس رضا الشافعي، نقيب المهندسين ومجلس إدارة النقابة، وعددا من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد شاروبيم، خلال كلمته: "لن نبني مصر بدونكم، وهناك تعاون تام بين المحافظة ونقابة المهندسين في استخراج رخص البناء، وكلنا ثقة في مهندسي النقابة على أداء هذا العمل في وقت قياسي، وبكل حيادية على أن يتم استخراج الرخصة خلال 72 ساعة".

وأكد المهندس رضا الشافعي، نقيب المهندسين، أنه لا يجد كلام يمكن أن يقال بعد كلام محافظ الدقهلية مرحبا بالتعاون بين النقابة والمحافظة، ووجه الشكر والتقدير للمحافظ على تلبيته الدعوة والحضور.

واهدى نقيب المهندسين درع النقابة لمحافظ الدقهلية على جهوده في المحافظة، كما قدم درع النقابة لأسرة الشهيد مجند مهندس محمد الراعي عضو الجمعية العمومية للنقابة، ودرع النقابة لكل من الدكتور صلاح عبيه الحاصل على جائزة الدولة التقديرية هذا العام ورئيس جامعة زويل السابق والمهندس سيد الاتربي النقيب الأسبق للمهندسين.