استطاع حمدي الميرغني "هدهد فخر العرب"، أن يبتكر حيلة ذكية، لمقابلة الفتاة اليابانية التي يحبها، من أجل البوح بمشاعره لها، حيث قابلها بدعوى أنه ضابط يعمل في جهة تحقيق سيادية.

اكتشفت الفتاة خدعة "هدهد"، ما أجبره على كشف هويته الحقيقية، وأخبرها أنه مخترع مصري وقع في حبها، فأخبرته الفتاة أنها تبادله المشاعر نفسها.

أما "ميرو"، فيبدو أنها وجدت مغامرة جديدة، حيث تعرض أحد المسنين البسطاء لعملية احتيال كبرى، بعدما جرى سرقة كليته، لتذهب ميرو إلى منزله وتطلب لقاءه من أجل مساعدته على حل تلك المشكلة الكبيرة.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.