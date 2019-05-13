تعاون حمدي الميرغني"هدهد فخر العرب"، وإيمي سمير غانم "سوبر ميرو"، من أجل ضبط عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية، بعدما أُثيرت القضية خلال الحلقة الماضية من مسلسل سوبر ميرو، عندما سرقت العصابة كلية "عم لطفي".

ويبدو أن "هدهد"، وقع في ورطة، بعدما ذهب لإيهام العصابة بأنه يريد التبرع بكليته، بعدما تأخر تدخل "سوبر ميرو" أو "أميرة طفطف"، من أجل نجدته، لكن ما حدث في نهاية الحلقة حمل مفاجأة سارة له.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.