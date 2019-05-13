أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، التي تصل لمرحلة الإزالة للمنشآت والمبان القائمة، لغير الملتزمين باستكمال إجراءت تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، مشددا على جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي لجنة تقنين أراض أملاك الدولة بحصر جميع المتقدمين غير الملتزمين، واخطارهم باستكمال إجراءاتهم لعدم تعرضهم لإلغاء كافة الإجراءات السابقة وإزالة ممتلكاتهم طبقا للقانون.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري بلجنة تقنين أراض أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراض الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراض أملاك الدولة، ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا جميع الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة، مؤكدا أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراض الدولة واسترداد حقوق الشعب.

وأوضح أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل.