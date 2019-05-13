مقتل شخص في مشاجرة لخلاف على حد فاصل بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، في مشاجرة بين طرفين بعزبة أحمد سليمان، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، بسبب خلاف على حد فاصل بينهما في أرض زراعية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص، بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة أحمد سليمان، بقرية بركة غطاس، بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين مقتل "فؤاد. ع. ب"، 45 سنة، مقيم بعزبة أحمد سليمان البحرية، بركة غطاس، حيث توفى فور وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وجرى نقل الجثة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.