تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة قنا بمدارس: "قنا الإعدادية الحديثة – سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنات – التحرير الإعدادية بنين – جنوب قنا الاعدادية بنات".

وأشار إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوئة والإضاءة الكافية وحالة النظافة داخل وخارج مقار لجان الامتحانات والنظافة المستمرة لدورات المياه.

وأكد الهجان أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية، محافظة قنا ومديرية التربية والتعليم والصحة، ومديرية أمن قنا لتأمين لجان الامتحانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو يسوده الهدوء والأمان.

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بانضباط بجميع اللجان على مستوى المحافظة.