أجرى زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف أحمد البلتاجي رئيس النيابة معاينه لمسرح جريمة قتل القس مقار سعد، راعي كنيسة ماري مرقس بشارع السد بالوحدة العربية على يد "فرًّاش" بالكنيسة يدعى "كمال".

وتحفظت النيابة على السلاح المستخدم في الواقعة وقررت إرساله للمعمل الجنائي، وعلى فوراغ الطلقات التي أطلقها المتهم، كما تحفظت على جثة المجني عليه بمشرحة زينهم وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت كنيسة ماري مرقس بشارع الوحدة العربية في شبرا الخيمة، شهدت جريمة قتل بشعة، حيث أطلق عامل بالكنيسة الرصاص على قس بسبب رفض الأخير مساعدة المتهم في تزويج بناته.