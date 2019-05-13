تتواصل أحداث مسلسل "حدوتة مرة" في حلقته الثامنة، للتقابل بالصدفة مع الخواجة "إسحاق" الذي اشترى أولادهم، في الحلقات السابقة بسبب الفقر والاحتياج؛ ليعيش الأبناء حياة كريم وينعم والديهم بالمبلغ المالي المتفق عليه.

وبدأت "مرة" تخطط في كيفية استعادت أبنائها مرة أخرى بعد أن تخلصت من زوجها، وقتلته بجرعة من مشروب سام، فتبحث عن أبنائها الثلاثة، في الوقت الذي تبحث عنها الشرطة فيه بقريتها التي عاشت فيها قديما، لمعاقبتها بقتل زوجها "شحاتة" وإهمال أبنائها.

وعلى جانب آخر تقوم "مرة" بمتابعة أعمالها في إسكندرية بعد أن اتفقت مع شخص تعرفت عليه على أن تقيم معه بزنس وتشاركه فيه برأس المال على أن يتكفل بالأرض.

يشارك في مسلسل "حدوتة مرة" مع النجمة غادة عبدالرازق والنجم محمد شاهين، عبدالرحمن أبو زهرة، مجدي كامل، عايدة رياض، عبير منير، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، ويعرض المسلسل على قنوات "الحياة" و"النهار" و"القاهرة والناس".