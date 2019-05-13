بالصور| أول بيان من الكنيسة بشأن مقتل كاهن شبرا الخيمة

أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الارثوذكس، أول بيان عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.

وأوضحت المطرانية في بيانها، أنّ الحادث جنائي وأنّها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.

وقتل القس مقار سعد على يد "فراش" بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

وقالت مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، لـ"الوطن"، إن السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه 4 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الطائفية نظرًا لكون الاثنين مسيحيين.

وأكد إلقاء القبض على "الفرَّاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.