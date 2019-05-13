بالصور| أول بيان من الكنيسة بشأن مقتل كاهن شبرا الخيمة

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"تعليم الوادي الجديد": لا شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

"تعليم الوادي الجديد": لا شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

"أمن القليوبية": راعي كنيسة شبرا أعطى المتهم بقتله 1000 جنيه منذ يومين

"أمن القليوبية": راعي كنيسة شبرا أعطى المتهم بقتله 1000 جنيه منذ يومين

محافظ القاهرة: لدينا 15 مشروعا متعثرا.. وصعوبة في تحصيل المديونيات

محافظ القاهرة: لدينا 15 مشروعا متعثرا.. وصعوبة في تحصيل المديونيات

غربان ترد الجميل لأمريكي قام بإطعامها

غربان ترد الجميل لأمريكي قام بإطعامها

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بيانات قس شبرا القتيل: سُيّم في الكهنوت قبل 24 عاما

بيانات قس شبرا القتيل: سُيّم في الكهنوت قبل 24 عاما

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