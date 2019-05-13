كشف هاني يونس المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء، عن إخلاء مكان أثري في منطقة المطرية من القمامة، بعد الشكاوى التي وصلت له قبل أيام، مستنكرا إلقاء المواطنين قمامة في الأماكن الأثرية.

ودوّن يونس عبر حسابه على "فيس بوك": "مساء الورد.. من كام يوم فيه أصدقاء بعتولي الصورة الأولى لمكان أثري في المطرية والقمامة تحيط به، بعتّ الصورة للدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وعلى الفور كان التحرك وإزالة القمامة".

وأضاف يونس: "عارف إنّ واحد هيقوللي طيب وهما لازم يوصلولك عشان يشيلوا الزبالة، هقولك وهو لازم الناس ترمي الزبالة في مكان أثري، لكِ الله يا مصر.. تحيا مصر".