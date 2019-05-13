تتوالى أحداث مسلسل حدوتة مرة في إطار درامي مشوق في حلقته السابعة، حيث تسقط "مرة" مغشيا عليها وتفقد الوعي وتنقل إلى المستشفي، إثر وفاة سلطان شريكها في زلزال تسبب في هدم العقار وخسارة مرة "الفلوس" التي كانت تشاركه لفتح مطعم سمك في الإسكندرية، بعد بيعها أولادها وقتل زوجها وهروبها من قريتها.

تفوق "مرة" من صدمتها وتحول أن تعود إلى رشدها مرة أخرى فتفكر في العمل للإنفاق على نفسها، فتعمل خادمة، ثم يطلب منها "ابن عم سلطان" الزواج فترفضه، وتنهال عليه ضربا.

ويشارك غادة عادل فى مسلسل "حدوتة مرة"، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، ويذاع المسلسل على قنوات النهار والحياة والقاهرة والناس.