كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور محمد الجيزي والممرضة دعاء السيد بالعناية المركزة بمستشفى المبرة، لإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

حضر التكريم الدكتور حسن الإسناوي نقيب الأطباء، والدكتور حسين بدران مدير مستشفى المبرة، والدكتور سعيد محمود مدير التأمين الصحي.

وقدم الغضبان الشكر للطبيب والممرضة، على جهودهما وكفاءتهما في العمل، كنموذج للأطباء وأعضاء هيئة التمريض المتميزين، مؤكدا استمرار تقديم جميع أشكال الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المحافظة.

وقرر مكافأتهم تقديرا لمجهودهم في رعاية المرضي والاعتناء بهم.

وأكد الغضبان أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المنظومة الصحية، التي يجري في الوقت الحالي لرفع كفاءة جميع المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات صحية جديدة استعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.