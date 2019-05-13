أفراد أمن كنيسة شبرا لـ"النيابة": نحن مسؤولون عن التأمين من الخارج فقط

أمر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، بإشراف أحمد البلتاجي رئيس النيابة، والمستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها باستدعاء أفراد الأمن من رجال الشرطة المكلفين بتأمين كنيسة مارمرقس الرسول، التي شهدت واقعة مقتل راعي الكنيسة القس مقار سعد، على يد خادم "فراش" بالكنيسة، لسؤالهم حول ملابسات الحادث.

وأكد أفراد الأمن في التحقيقات، أنهم مكلفون فقط بالتأمين من الخارج وليس لهم أي صلة بالكنيسة من الداخل وأنهم سمعوا صوت طلقات نارية فتوجهوا صوب مصدر الصوت، فوجدوا القس في حجرته غارقا في دمائه وبجواره طبنجة المتهم، وقاموا بالاتصال بالإسعاف في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد مصرع القس مقار سعد 65 عاما راعي الكنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، اليوم الإثنين، من سلاح ناري طبنجة على يد خادم الكنيسة ويدعى كمال ش ش 54 عاما، ومقيم أم بيومي، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس، وتوفي على إثرها في الحال.

وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية أمام رجال الشرطة بقسم ثان، إذ تضمن الاعترافات قيامه بشراء السلاح المستخدم في الواقعة "طبنجة"، من شخص لا يعرف بياناته وأخفاها داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، أطلق الرصاص على المجنى عليه أثناء جلوسه داخل حجرته وفر هاربا.

وأضاف المتهم أن الدافع وراء القتل، وجود خلافات بينهما، لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج ابنته على إعطائه مبالغ مالية ولم يفي بذلك ومنذ يومين أعطاه مبلغا ماليا قدرة 1000 جنيه فقط.

وتابع: اليوم عاود طلب مبلغ مالي آخر من المجني عليه إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، محدثا إصابته التي أودت بحياته وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة.

تحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.