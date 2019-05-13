أعلنت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، أن صلاة جنازة القمص مقار سعد مقار، كاهن كنيسة مارمرقس بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية الذي قتل اليوم على يد أحد عمال الكنيسة، ستقام في الـ5 مساء اليوم في كنيسة مارجرجس، بشبرا البلد، وهي مقر المطرانية.

وقالت المطرانية، إن العزاء سيقام اليوم بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بالوحدة العربية، ويومي الثلاثاء والأربعاء بكنيسة مارمرقس الرسول المنشية بالوحدة العربية في شبرا الخيمة.

وكانت مصادر كنسية، قالت لـ"الوطن"، إن النيابة تحفظت على كاميرات المراقبة بكنيسة مارمرقس شبرا الخيمة التي وقعت بها جريمة قتل كاهن الكنيسة القمص مقار سعد، على يد فراش الكنيسة ويدعى كمال شوقي شحاتة.

وحول تفاصيل الجريمة، قال المصدر إن "الفراش أغلق الباب الخارجي للكنيسة صباحًا وأطلق الرصاص على الكاهن الذي كان متواجدا داخل مكتبة الكنيسة، وتم نقل جثمان الكاهن إلى مشرحة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة لإجراء عملية التشريح".

وأضاف المصدر، أن "الفراش استخدم في جريمته (طبنجة عيار 9 مل)، وتم إخفائها بحمامات الكنيسة، وأن السبب في الجريمة يدور حول خلافات شخصية إذ يعاني الفراش من حالة مادية سيئة وهو لديه عدد من الفتيات يعولهن، وعقب الجريمة فر القاتل هاربا واستقل (توك توك) وسلم نفسه إلى قسم شرطة شبرا الخيمة أول".