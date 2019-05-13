قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم، بإلغاء القرار السلبي بعدم النظر في طلب تعديل لائحة كلية الطب جامعة الإسكندرية بإضافة قسم جديد إليها، وهو قسم جراحة الأطفال.

وألزمت المحكمة كل من وزير التعليم العالي وجامعة الإسكندرية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لعرض الطلب إنشاء قسم جراحة الأطفال على اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، وتغيير اللائحة لإنشاء القسم الجديد.

وقال الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال في الإسكندرية، ومقدم الدعوى، إن الحكم يعد انتصارا لمحاولات حثيثة لإعاده تطوير وحده جراحة الأطفال لما لها من أهمية من أجل حياة أطفالنا، كما أن وجود قسم لجراحة الأطفال وتخصصاتها أصبحت ضرورة ملحة من أجل تطوير البنية التحتية والأنشطة التعليمية والتدريبية، والدرجات العلمية، وتعديل المسمى الإداري للوحدة.

وأكد "وهيب"، أن إنشاء قسم جديد لجراحة الأطفال سيفتح المجال أمام الأطباء للتخصص في هذا التخصص المهم، وذلك أسوة بجامعة عين شمس وجامعة الزقازيق وجامعة الأزهر، بخلاف وجود كافة المقومات العلمية والبنيه التحتيه لتحويل وحده جراحة الأطفال بجامعة الإسكندرية إلي قسم لجراحة الأطفال.

كان الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال بكليه طب جامعة الإسكندرية، قد تقدم في أكتوبر من عام 2016 بدعوى ضد القرار السلبي بالإمتناع عن تعديل لائحة كلية الطب جامعة الإسكندرية لإضافة قسم جديد تحت مسمى قسم جراحة الأطفال، وجاء قرار المحكمة بقبول الدعوى وإلزام وزير التعليم العالي وجامعة الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الطلب بإنشاء قسم جراحة الأطفال علي اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، وتغيير اللائحة لإنشاء القسم الجديد.