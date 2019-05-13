تحدث الفنان أحمد ماهر، عن علاقته بالمولى عز وجل، وعن مناجاته لله، والطلب الذي تحقق، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال أحمد ماهر، باكيا: "في يوم غلبني النوم، وأنا في المنام حلمت بالسماء نزلت فوق بيتنا وفي آخر السطوح في متكأ بيفيض نور، وشوفت سيدنا النبي وصحيت على أذان المغرب، وصحيت وجريت روحت على أمي، قالتلى اسكت ومتحكيش لو قولت الرؤية هتُبلى، ولو سكت هتزور النبي وتتحقق".

وأضاف "ماهر"، أنه عرض عليه الاشتراك في مسلسل "الهاربان"، في أبو ظبي، في الوقت الذي كان يشترك فيه بـ4 مسلسلات في مصر، وكانت الموافقة على المسلسل في منتهى الصعوبة، "عقلي قالي استثمر وأطلب رقم كبير أوي ولما هيترفض هيتعرف أن ده أجري في السوق، وطلبت الرقم واتوافق عليه في مفاجأة ليا".

واستكمل: "لما وصلت أبو ظبي، قولت أشكر ضياء رشوان اللي رشحني، وقالي باركلي أنا رايح عمرة، وطلبت منه أروح معاه، وروحنا القنصلية، وطلبنا من القنصل ووافق وروحنا عملنا العمرة، وصلت مكة والفجر بيأذن، وروحنا المدينة وكانت الرحلة دي نقطة فارقة، وحدوتة لا يمكن أنساها حتى الممات".