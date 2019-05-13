قال الفنان عمرو سعد، إن النجاح ليس تراكميًا، مشيرًا إلى أن هناك عملًا فنيًا لكل فنان يعتبر البداية الحقيقية له.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الإثنين، أن بدايته الحقيقية كانت مع فيلم "خيانة مشروعة"، موضحًا: "من بعدها وقعت على 6 أفلام والمنتجين كلموني رغم إني مكنتش بطل الفيلم، وبعدها بدأت حياته الفنية".

وعن المحطة الأهم في حياته الفنية، قال "عمرو": "مولانا هي الأهم والجمهور هو من يقرر نجاحي".

وعن حكاياته مع السينما في مرحلة الطفولة، قال "عمرو"، إن والده كان يحرص على اصطحاب أسرته إلى السينما بالرغم من ضعف إمكانياته المادية: "اتربيت من وأنا طفل على السينما والمزيكا، وأول فيلم روحته كنت على دراع أمي".

وتابع: "لكن لما كنت واعي روحت أفلام درجة ثالثة، 4 أفلام في برنامج واحد، وأفتكر إني شفت أفلام العيد لنادية الجندي ويونس شلبي".