"تموين الدقهلية": ضبط 118 بطاقة ذكية في مخبزين

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، اليوم، ضبط إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تجميع 118 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبزين بلديين بقرية ميت الصارم في مركز المنصورة.

وأكد دايرة، في بيان له، اليوم، أن البطاقات جرى ضبطها، خلال حملة لمفتشي الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير محضرين ضد مخبزين لإنتاج الخبر المدعم ملك كل من "وائل.م.ع" و"جمال.س.ت" بقرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة، لتجميعهما 118 بطاقة تموينية ذكية دون وجود أصحابها خارج المخبز وعدم وجود عطل بالماكينة بما يخالف قرار وزارة التموين بحظر تجميع البطاقات.

وأصدر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، تعليمات مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتداول وعرض السلع والمخابز، لمتابعة وضبط السوق ومحاربة جشع البعض من التجار والبائعين والتصدي للغلاء غير المبرر في الأسعار.