شريف مدكور: "يا ريت مستشفيات وزارة الصحة كلها تبقى زي دار الشفاء"

وصف الإعلامي شريف مدكور مستشفى دار الشفاء والذي يتلقى العلاج فيه حاليًا من مرض السرطان بـ"العريق واللي فضل عريق".

وأضاف مدكور خلال بث مباشر للصفحة الرسمية لمستشفى دار الشفاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بناء على طلبه "حصل طفرة في المستشفى من 2008 والمستشفى بقت على مستوى عالمي".

وحكى مدكور عن الظروف انتقاله للعلاج في المستشفى بعدما اقترح عليه طبيبه المعالج تلقي العلاج في مستشفى دار الشفاء الحكومي، مشيرًا إلى أنه ذهب لزيارة المستشفى وفوجئ بالمستوى الموجود عليه المستشفى والذي لا يقل عن المستشفيات الخاصة.

وأوضح مدكور أنه تعرف على الإمكانيات الكبيرة لغرف العمليات، مؤكدًا أنه فوجئ من مستوى التمريض داخل المستشفى، مشيرًا إلى أنه تواصل مع عدد المرضى واستطلع آراءهم حول المستشفى وتعامل طواقمها معهم.

وأكد شريف أن مستشفيات وزارة الصحة تشهد تطورا ملحوظا في هذه الأثناء، موجهًا الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والتي وصفها بأنها "الست المصرية الأصيلة المحترمة البسيطة المبتسمة"، مطالبًا مستشفيات القطاع الخاص بأن تسير على نهج مستشفى "دار الشفاء" من النظام والترتيب والنظافة.

وأثنى شريف مدكور على الدكتور وائل مدير مستشفى دار الشفاء والذي يبلغ من العمر 40 عاما، مضيفًا: "مبسوط إني شوفت في بلدي مستشفى حكومة تبع وزارة الصحة بهذه الجودة وأتمنى أن كل مستشفيات مصر في كل المحافظات تبقى زي دار الشفا وبشكر من أول عامل الأسانسير لحد مدير المستشفى على اهتماهم بيا وبكل المرضى".