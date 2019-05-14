طارق الشيخ: "أحمد عدوية ورمضان البرنس هما سبب حبي للأغاني الشعبية"

قال المطرب الشعبي طارق الشيخ إن الفضل في شهرته وحبه للأغنية الشعبية هو الفنان أحمد عدوية والفنان الراحل رمضان البرنس.

وأضاف الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن أول حفلاته الغنائية كانت مع الفنان أحمد عدوية والفنان الراحل محمد رشدي "طلعنا في وسط فطاحل وكنا بتمنى نشوفهم وكنت ببقى فرحان وأنا بسمع الأستاذ محمد رشدي".

وأوضح الشيخ أن 90% من الذين يغنون لأحمد عدوية ورمضان البرنس وحسن الأسمر الآن يسرقون أغانيهم، مشيرًا إلى أنه يغني منذ 25 عاما.