سامح عبدالعزيز ينهي خلافه مع كاملة أبو ذكري.. ويضع اسمها قبله

أنهى المخرج سامح عبد العزيز الأزمة التي جمعت بينه وبين المخرجة كاملة أبو ذكرى بسبب تتر مسلسل "زي الشمس".

ونشر "عبد العزيز" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" صورة تتر المسلسل ويتصدرها اسم المخرجة كاملة أبو ذكرى، ويليها المخرج أحمد مدحت المسؤول عن إخراج الوحدة الثانية من العمل، ثم وضع اسمه في نهاية القائمة.

يعود الخلاف بين المخرجين، بعد حالة من الجدل أثيرت حول مسلسل "زي الشمس" ونسب البعض نجاحه للمخرجة كاملة أبو ذكري التي كانت انسحبت من العمل وجانب آخر ينسب نجاحه للمخرج سامح عبدالعزيز الذي جاء، بدلًا منها.

مسلسل "زى الشمس" بطولة دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد داوود وأحمد صلاح السعدني، وتأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.