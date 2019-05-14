تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الثامنة، حيث يخبر "التمساح" صديقه "ميزو" بأن "مريم" خطيبته السابقة ستتزوج شقيقه "زغللة" فيصاب بصدمة شديدة.

تسرق "شربات" شقيقة أيتن عامر "سكر" بعضا من مصاغها، وتتهم "ميزو" بسرقتها ويلقى القبض عليه بسبب ذلك ولا تفلح توسلاته، إلا أن "سكر" تكتشف أن شقيقتها هي من سرقت الذهب وتذهب إلى قسم الشرطة وتخرج "ميزو".

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.