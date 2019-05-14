عثر الأهالي على جثة شاب داخل غرفة صرف بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، ونقلت الجثة وجرى التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل أحد غرف الصرف الصحي بقرية درنكة.

وعلى الفور انتقل اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وفريق مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "راشد حمام دنوش" 35 سنة، مقيم بقرية درنكة.

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها فريق البحث إلى أن القتل كان بدافع السرقة، وتبين أن المجني عليه كان بحوزته مبلغ 30 ألف جنيه لم تكن بحوزته وقت العثور على الجثة فقتله الجناة وتخلصوا من الجثة بإلقائها داخل غرفة صرف صحي بالقرية.

وضبط عدد من المشتبه فيهم، وحرر المحضر اللازم، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.