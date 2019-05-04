العثور على جثة طفلة 9 سنوات داخل جوال في الغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بكفر الزيات بمحافظة الغربية، على جثة طفلة مجهولة الهوية، داخل جوال على جانب الطريق بقرية الدلجمون.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 9 سنوات، داخل جوال، وملقاة بجوار الطريق في نطاق، قرية الدلجمون، التابعة لدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة لطفلة، تبلغ من العمر 9 سنوات، مجهولة الهوية، وشُكل فريق بحث، برئاسة العقيد دكتور عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، والرائد هادي سالم، رئيس مباحث كفر الزيات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لكشف غموض الحادث.