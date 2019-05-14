قال وزير الخارجية الأمريكي محمد جواد ظريف، إن التصعيد الأمريكي ضد إيران غير ضروري، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل.

وتصاعد التوتر في الخليج حيث تعرضت عدة سفن لأعمال "تخريبية" بحسب ما أعلنت الرياض وأبوظبي، فيما عدل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي، خطط جولته للتوجه إلى بروكسل لبحث الملف الإيراني مع المسؤولين الأوروبيين.

وكانت الإمارات أعلنت في بيان أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها، أمس الأول، قبالة إيران، في شرق الفجيرة دون تحديد المنفذين واصفة الحادث بأنه "خطير".

كما أعلنت السلطات بالسعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات أيضا المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".