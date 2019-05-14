بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وجاء في نص البرقية:

"يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات.

تأتي ذكرى العاشر من رمضان في كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة؛ الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل في أرض مصر الكنانة؛ تلك الأرض التي تشهد اليوم على أشرف البطولات الوطنية التي يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة لتطهيرها من دنس الإرهاب واقتلاعه من جذوره بإذن الله.

حفظ الله القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة آمنة، وكل عام وسيادتكم بخير".