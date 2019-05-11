ينظم أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، فعاليات متوعة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، في كل عام، وتتنوع الطرق التي يتبعها أنصار الرئيس الأسبق، فما بين حفلات الإفطار الجماعي بمنطقة الحسين، والإفطار في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، الذي يحمل دلالة على مكان تجمع المؤيدين للرئيس الأسبق، وآخرون يوزعون وجبات الإفطار على الطرق وفي المواصلات.

وقالت أصيلة عبدالمعطي، منسق مجموعة بلدياته في حب مبارك، إن الاحتفالات السنوية التي يحرص أنصار الرئيس الأسبق على إحياءها تأتي عرفانا بدور مبارك في حرب التحرير الكبرى عام 1973، والانتصار العظيم الذي حققته القوات المسلحة المصرية على المحتل الإسرائيلي.

وأضافت لـ"الوطن" أن مبارك صاحب أول ضربة جوية في حرب التحرير التي خاضها الجيش المصري العظيم في حربه لاستعادة أرض الفيروز، ولهذا يحتفي به أنصاره ومحبوه من أبناء الشعب المصري.