وزير الداخلية يهنئ رئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

جاء في نص البرقية:

"يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلي القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وكرامة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً في نمو وريادة، لتعلو رايتنا دائماً خفاقة، وكل عام وسيادتكم بخير".