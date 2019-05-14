عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء يسري سالم، رئيس هيئةالأبنية التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الوضع الراهن لأعدادالمباني المدرسية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المباني المدرسية يبلغ 28301 مبنى، تنقسمإلى مبان حكومية بعدد 26093 مبنى، ومبان تتبع القطاع الخاص بعدد 2208 مبان، وتحتوي هذهالمباني على عدد 469653 فصلاً، تنقسم إلى فصول حكومية بعدد 414137 فصلاً، وفصول تتبعمدارس القطاع الخاص بعدد 55516 فصلاً.

وأشار رئيس هيئة الأبنية التعليمية إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز عدد من الأهداف المتعلقة بالمبانيالمدرسية وتقدير الاحتياجات من أعداد الفصول المطلوب إضافتها وحتى نهاية 2021، والمتمثلة فيخفض الكثافة بالفصول، وتوفير الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة، ورفع نسبة استيعاب رياضالأطفال، وإحلال وتحديث المباني المغلقة، وتوفير بدائل المدارس المٌؤجرة، وتوفير فصول التربيةالخاصة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وحتى 2021.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعام المالي الحالي 2018/2019 لإنشاء المباني المدرسية، حيثبلغتعدد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والتسليم بداية من مطلع يوليو 2018 وحتى الان 495مشروعاً، و 7910 فصول، فيما يبلغ عدد المشروعات الجاري العمل عليها 965 مشروعاً، و 15926فصلاً، بينما تم طرح عدد من المشروعات وجار اسنادها بعدد 383 مشروعاً، و 5789 فصلاً.

وفي نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترةالحالية، فيما يتعلق بالمباني والمشروعات المدرسية.