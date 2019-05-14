أجّلت محكمة جنايات القاهرة قبل قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الطالبية"، وذلك لجلسة 27 مايو الحالي لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وعلي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين، تم الحكم عليهم بحيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر دون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.