يحدث اليوم| استكمال محاكمة خليتي حلوان والجيزة.. وبدء امتحانات الأزهر 

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين، 13 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "خليتي حلوان والجيزة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خليتي حلوان والجيزة" والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

بدء امتحانات الدور الأول للقراءات بقطاع المعاهد والابتدائية والإعدادية الأزهرية

تبدأ امتحانات الدور الأول للقراءات "التجويد والعالية" بقطاع المعاهد الأزهرية.. كما تنطلق امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية وتنتهى اختبارات الشهادة الابتدائية يوم التاسع عشر من مايو، فيما تنتهى اختبارات المرحلة الإعدادية في يوم 20 من نفس الشهر.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة محافظ القاهرة وبحضور نوابه الأربعة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية.

رئيس هيئة الرقابة المالية في اجتماعات "IOSCO" بمدينة سيدني

يشارك رئيس هيئة الرقابة المالية في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"- الايوسكو – ومؤتمرها السنوي بمدينة سيدني بأستراليا.

ورشة الزيتون الأدبية تستضيف الكاتب الروائي محمود السيد

تستضيف ورشة الزيتون الأدبية، في تمام الساعة التاسعة مساء الكاتب الروائي محمود السيد، لمناقشة أحدث إصداراته الروائية "حياة أخرى"، عن دار السعيد للنشر والتوزيع، بمشاركة الشاعر والناقد أسامة حداد، والروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، والشاعر هشام العربي، وتدير الندوة وتقدمها القاصة آمال الشريف.

حفل فرقة "مزاهر" في المركز المصري للثقافة والفنون

يستقبل المركز المصري للثقافة والفنون "مكان" الحفل الغنائي لفريقي "مزاهر" و(القصر) وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

العرض المسرحي "روح على ما تفرج" بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك عرض مسرحي لفرقة ريجنسى بالاس والتي تقدم مسرحية بعنوان "روح على ما تفرج" وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

حفل فرقة "الحضرة" بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات برنامج السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، حفل إنشاد ديني لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

أمسية فلكية بعنوان "الرصد الفلكي لقمر رمضان"

تنظم مكتبة المستقبل العامة، أمسية فلكية بعنوان "الرصد الفلكي لقمر رمضان"، وذلك في التاسعة مساء بمقر المكتبة بجسر السويس، بحضور عدد كبير من الأطفال والشباب، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بعلوم الفلك.

فريق الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي

يبدأ لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ليالي رمضان الثقافية على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة

يستضيف مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة في التاسعة مساء فقرات متنوعة في إطار ليالي رمضان الثقافية، وتشمل عرض لمسرح العرائس بعنوان (هو ده اللي كان) تأليف وإخراج محمد قطامش احتفالاً بمرور 800 عام على تأسيس مدينة المنصورة، كما يقيم نادي الطيران بالمنصورة معرضاً لنماذج الطائرات من إنتاج أعضائه وذلك بقاعة الفنون التشكيلية بالقصر.

مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية "فودة مركز المنصورة" ويستمر نشاط القافلة يومين حيث تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى.

تواصل امتحانات نهاية العام للإعدادية بمحافظة الدقهلية

تتواصل في التاسعة صباحا امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة) بمحافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة العلوم وفق جدول موحد على مستوى المحافظة.