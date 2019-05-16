تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا رسميا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما جرى ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي، خلال أسبوع، وبلغ إجمالي المضبوطات 7 أطنان و916 كجم في 15 محافظة.

وقال بيان للوزارة، اليوم، إن الكميات المضبوطة عبارة عن دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يجرى إعادة تصنيعه، مشيرا إلى أن المضبوطات جرت في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الجيزة، قنا، أسيوط، سوهاج، الفيوم، بني سويف، الإسماعيلية، دمياط، البحيرة، والبحر الأحمر".

أكد تحرير 63 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.