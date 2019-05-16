التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار الرياضي وخاصة بأندية الشركات.

وعقد الوزيران اجتماعا بحضور مسؤولين من الوزارتين، تم خلاله بحث أفضل السبل لتحسين وتنمية موارد تلك الأندية واستثمارها بالشكل الامثل، سواء على مستوى النشاط الرياضي وخاصة كرة القدم أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء، على أن تكون البداية بنادي غزل المحلة الذي يعد أكبر تلك الأندية وأكثرها عراقة بهدف استعادة اسم وأمجاد النادي والمنافسة بقوة في البطولات والعودة للدوري الممتاز، وبهدف إخراج لاعبين على أعلى المستويات.

وأكد الوزيران حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ كبير واسم مميز وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والسعي لتطوير تلك الأندية واستغلال كافة المساحات لتعظيم العوائد المحققة.