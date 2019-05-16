قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن الإعلانات الخاصة بشركات الاتصالات خلال شهر رمضان الحالي من أكثر الإعلانات إنفاقًا رغم أن المنتج نفسه غير واضح في الإعلان، والدليل على ذلك ظهور النجم العالمي فاندام، وكان بطل الإعلان هو النجم فقط، سواء إعلان الهضبة عمرو دياب أو إعلان النجم محمد رمضان، وكذلك إعلان الفنانين تامر حسنى ونانسي عجرم.

وأضافت "بدوي"، خلال تقديم "نشرة رنووش" المعروض على صفحتها الرسمية "فيس بوك ويوتيوب"، مازحه: "على ما يبدو إن فاندام كان مزنوق في قرشين زي كل الفنانين فقرر يقبل أن الفنان محمد رمضان يضربه عادي جدًا.. يمكن كان عنده مصاريف مدارس وقسط البيت، ما هو في الاخر بني آدم زينا وعنده التزامات".

وأشارت إلى أن فكرة إعلان وزارة الصحة الخاص بالتوعية الصحية للمواطنين والذي يعد استكمالا لحملة 100 مليون صحة، ويقدمه مدرب رياضي شهير جيد ومميز، ومصر في احتياج إلى مثل هذه الإعلانات التي افتقدناها كثيرًا، ورغم أن الإعلان استخدم أسلوب التنظير الذي لا يفضله عدد كبير من خبراء الإعلان لكن فكرة الإعلان وصلت للناس بسهوله.

ولفتت "بدوي" إلى أن إعلان النجم العالمي محمد صلاح المميز جداً يصب في نفس إطار حملات التوعية حيث يؤكد الإعلان على خطورة التدخين، فالنجم محمد صلاح اعتمد على شعبيته وحب الناس له وخوفهم الشديد عليه في التوعية بمخاطر التدخين وتخويف الناس منه، وذلك بفكرة بسيطة تثير الانتباه علماً بأنه صاحب فكرة الإعلان.