أشاد الناقد الفني رامي عبدالرازق، بمستوى مسلسلات "قمر هادي" و"ولد الغلابة" و"زي الشمس"، بطولة هاني سلامة وأحمد السقا ودينا الشربيني، على الترتيب

وقال عبدالرازق، ، خلال لقاءه ببرنامج "عرب وود"، إنه كان يتوقع عدم نجاح هذه المسلسلات، إلا أن مستواهم خالف توقعاته- بحسب قوله، مضيفًا أن النجم هاني سلامة حقق نجاحًا لافتًا للانتباه من خلال مسلسله "قمر هادي" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، حيث أرجع ذلك إلى تضمنه جرعات من الغموض والغرابة، وهو ما ينطبق على النجم أحمد السقا في مسلسله "ولد الغلابة".

وأوضح عبدالرازق، أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يعد هو الأبرز في المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها خلال الموسم الحالي، خاصة أن كل من أحمد فهمي ومحمد عبدالراحمن وهنا الزاهد، مقدمين ثلاثي جيد وملفت جدا.