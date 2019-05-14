قال مصدر لـ"الوطن" إن الفنان هاني سلامة، يكثف تصوير مشاهده في مسلسل "قمر هادي" الذي يخوض به الماراثون الدرامي في شهر رمضان 2019، إذ يتبقى له أسبوع واحد فقط.

ويستعد "سلامة" للحصول على إجازة، حيث يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة العمرة، فضلًا عن متابعة ردود فعل الجمهور.

"قمر هادي" تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، آية سماحة، هايدي رفعت، كريم سرور"، وآخرين.