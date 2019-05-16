1 يونيو.. "العاصمة الإدارية" تنظم أطول مائدة إفطار جماعي في العالم

قررت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تنظيم حفل إفطار جماعي، السبت الأول من يونيو المقبل، بعنوان "مصر بتفطر في العاصمة"، حيث تُقام أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بطول 3000 متر، بحضور 7000 مشارك، ويتواجد ممثلين عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سعيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

يشمل برنامج اليوم تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية باستخدام أتوبيسات مكيفة، بغرض تعريف المواطن المصري بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، يلي ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعي، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين، إضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتسعى العاصمة الإدارية للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد، بحضور ومشاركة جميع شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين، ونتوجه لهم بالشكر لرعايتهم لهذا الحدث بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلي والدولي، في ظل حضور إعلامي مكثف.