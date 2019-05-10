"العاصمة الإدارية" تستعد لتنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مجلس إدارة الشركة بصدد تنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم، بحضور شركاء النجاح، لإلقاء الضوء على المجهود الذي ينفذ في المشروع من خلال سواعد المصريين، تحت رعاية اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وأوضح "الحسيني"، أن الفكرة جاءت لكي يلتف جميع طوائف المصريين وأطيافهم جنبًا إلى جنب مع إخوانهم بناة "العاصمة الإدارية"، على مائدة إفطار رمضانية واحدة، خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن المائدة سوف يحضرها ممثل من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، سعيًا لتحطيم الرقم القياسي لأطول مائدة إفطار رمضاني في العالم، موضحا أن موعد الإفطار سيتحدد في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، تحت شعار "مصر بتفطر في العاصمة".