بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، باجتماع مى عز الدين "بيسة"، مع خالتها إيمان السيد "سماح"، و"مرعي" حجاج عبدالعظيم، وجدتها "سكسكة" التى تجسد شخصيتها مي عز الدين أيضا، للتفكير فى طريقة إعادة الأموال التى أخذتها "سكسكة" لتسهيل دخول أولا منطقتها فى مدرسة "بيسة".

واضطرت "بيسة" إلى إقناع أمير المصري "كاظم"، بقبول بعض المتقدمين فى منطقتها للمدرسة، حتى لا تتورط مع أهل منطقتها فى الأموال التى تحصلت عليها "سكسكة" واعتبرتها "نصيبها فى ميراث المدرسة".

وحاول "مرعى" استعادة أمواله التى حصلت عليها "سكسكة"، ودخل إلى غرفتها وهى نائمة لسرقة الأموال، إلا أن "سكسكة" استيقظت وأمسكت به وحاولت قتله، وعادت بوسي "شويكا هانم" صاحبة المدرسة بعد فترة طويلة من بقائها فى منزلها بعد تعرضها لوعكة صحية، وتفاجأت بالتغيرات التى حدثت فى المدرسة.