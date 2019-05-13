البرنسيسة بيسة| الحلقة 7.. منع التلاميذ من دخول المدرسة بالهاتف

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بتمكن بطلة العمل، مي عز الدين، من تغيير نظام التعليم في المدرسة، وعودة "طابور الصباح، وجرس للحصص، واستخدام سبورة وطباشير بدلًا من البروجيكتور".

ومنعت كذلك دخول التلاميذ بهواتف إلى المدرسة، وأمرت بالحديث باللغة العربية ومنع الإنجليزية، وهو ما أزعج معلمي المدرسة الذين ذهبوا لنجل مديرة المدرسة الأساسية ويدعى "كاظم" أمير رمزي، حيث أقنعهم بأنه سيعيد المدرسة إلى ما كانت عليه.

وتقترح "بيسة"، توظيف مأمون بعد تعطيله لأتوبيسات المدرسة، كمدرس ألعاب، لعمله سابقًا بأحد مراكز تدريب الشباب.

وتجسّد مي عز الدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا.

ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري، ابن الفنانة بوسي، أما الشخصية الثانية، فهي الجدة التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين. كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة المسلسل، سوسن بدر، بوسي، حجاج عبدالعظيم، ومحمد أنور، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.