تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية، غدا السبت، في محافظة شمال سيناء بمراكزها الستة.

حيث استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ا لاستقبال 4776 طالبا وطالبة ممن لهم حق دخول امتحانات الدبلومات الفنية.

وأعلنت ليلى مرتجى، وكيل وزارة التعليم، عن جاهزية اللجان وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحان، كما تم توقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات سيرًا حسنًا.

ويمتحن طلاب التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بواقع 4641 طالبًا وطالبة لنظام الثلاث سنوات و135 طالبًا وطالبة لنظام الخمس سنوات موزعين على 22 لجنة بالإدارات التعليمية الست.