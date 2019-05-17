ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس تدشين كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بمنطقة تيرير في مدينة بيتبورج جنوبي ألمانيا، في إطار زيارته الحالية إلى ألمانيا وسويسرا.

وتعد كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي، ثالث كنيسة يدشنها البابا منذ بدء زيارته قبل أسبوع من الآن، حيث سبق ودشن كنيسة في منطقة دوسلدورف بألمانيا، وكنيسة في زيورخ بسويسرا، خلال الأيام الماضية.

وترأس البابا، أمس، صلاة العشية بالكنيسة ذاتها وقام بتطييب رفات القديس أثناسيوس الرسولي، البطريرك العشرين في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وألقى البابا كلمة عنه أشار إلى فضائله داخل الكنيسة.

وتعتبر منطقة تيرير هي التي نُفي إليها القديس أثناسيوس الرسولي، وألف فيها عددًا من الكتب مثل "حياة الأنبا أنطونيوس"، كما تمكن من نشر الحياة الرهبانية فيها خلال فترة النفي.

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها "الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله بألمانيا، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبي سيفين بهوكستر والكنائس التي حوله بألمانيا".