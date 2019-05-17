التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الجمعة، وان قانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، والوفد المرافق له؛ على هامش فعاليات المؤتمر الدولي، الذي تنظمه وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والتعليم"، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وحكومة بلدية بكين.

بحث الجانبان آليات التعاون العلمي بين البلدين، بحضور أسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية بالصين، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية.

في بداية اللقاء، أكد عبد الغفار تميز العلاقات، التي تربط بين مصر والصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، عبر العديد من اتفاقيات التعاون الناجحة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتطوير التعاون مع الصين، خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وتناول اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين منذ عام 1983، كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في المجالات المشتركة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وعلوم الفضاء، والاستشعار عن بعد، والزراعة، والمياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومكافحة التصحر.

وجرى التأكيد على نتائج الاجتماع الثامن للجنة المشتركة الذي أقيم بمصر عام 2018، والاستعداد للجنة المشتركة التاسعة والتي ستقام بالصين خلال عام 2020، وكذلك توطين ونقل التكنولوجيا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ومن جانبه، أكد وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني عمق علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين، معربا عن تطلعه بعقد المزيد من اتفاقات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية المصرية الصينية في مجال البحث العلمي.

حضر اللقاء عن الجانب الصيني وي دونجباي، المدير العام لقسم التعاون الدولي، وشو يونغ المدير العام لقسم التخطط الاستراتيجي، ووان يونجبنج مستشار الوزير لقسم التعاون الدولي، ووانغ شياو مدير قسم التعاون الدولي، وليو جيا نائب مدير قسم التعاون الدولي.