عرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأحد مشروع موازنة الوزارة للعام المالى 2019 /2020 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقوم على محورين رئيسين هما: محور التعليم العالى ويشمل: إتاحة الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم العالى والجامعات، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالى، والمحور الثانى هو: محور المعرفة والابتكار والبحث العلمى ويشمل: تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات البحث العلمى والابتكار بالأولويات القومية للدولة، وتفعيل وتطوير نظام وطنى متكامل للابتكار.

وأعلن د. خالد عبد الغفار عن اعتماد 47.1 مليار جنيه للتعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2019/2020 موزعة على النحو التالى: (43.4 مليار جنيه للتعليم العالى، و 3.7 مليار جنيه للبحث العلمى) بزيادة عن العام الماضى تقدر بـ 8.6 مليار جنيه بنسبة 22.27%، حيث بلغ فى العام الماضى 35.8 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه من المقرر توزيع موازنة التعليم العالى للعام المالى 2019/2020 وفقا للنسب التالية: (الديوان العام 8.9%، والمجلس الأعلى للجامعات 0.16%، و26 جامعة مصرية "تعليم" 59.67%، و جامعات مصرية "طبى، 113 مستشفى" 31.22%، ومجمع اللغة العربية 0.05%)، لافتاً إلى أن موازنة الديوان العام يتم إنفاقها على عدة مرافق هى: البعثات، والتمثيل الثقافى، والجامعات الجديدة، والجامعات التكنولوجية، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمستشفيات الجامعية، ومشروع التطوير، والجهاز الإدارى الذى يضم كل من: الأنشطة الطلابية، والصيانة، والرعاية الطبية، والتدريب، وإيجار وانتقالات، والتنسيق، والإعلام، والأمن البيئى، وأجور ومرتبات، والتعليم الخاص.

وأكد د. عبد الغفار أنه من المستهدف زيادة عدد المبعوثين فى التخصصات الجديدة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 واحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى.

وحول موازنة البحث العلمى للعام المالى 2019/2020 أشار الوزير إلى أنه من المقرر توزيعها بالنسب التالية: (1.25% الديوان العام، 0.32% المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد، و12.36% لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و14.97% لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، 71.04% لـ 11 مركز بحثى تابع للوزارة، 0.04% لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية.

كما استعرض د. خالد عبد الغفار البرامج الرئيسية لوزارة التعليم العالى وهى: إتاحة فرص التعليم العالى للراغبين، وتحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، والتعليم العالى التقنى التطبيقى، والمستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن هناك 30 برنامج فرعى.

وأضاف الوزير أن برامج وزارة البحث العلمى تشمل برنامجين رئيسين هما: تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتمييز والابتكار وتضم 7 برامج فرعية، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتضم 14 برنامج فرعى.