قال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، إنه جاري تطوير ورفع كفاءة كمين الوادي المؤدي للمدينة، وكمين الساحل الذي يعد مخرج المدينة تجاه مدينة شرم الشيخ، ووضع بوابات مرورية علي مداخل ومخارج المدينة، ولافتات إرشادية علي الطريق الدولي بالمدينة لتوضيح معالمها السياحية.

وذكر رئيس مدينة الطور أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رصد 2 مليون جنيه لإعادة تأهيل وتطوير بعض الطرق الداخلية بالمدينة، استعدادا لتنفيذ الخطة والرؤية التي جرى وضعها للارتقاء بالمدينة بشكل يليق بمكانتها كعاصمة لمحافظة جنوب سيناء .

وأوضح أن مجلس المدينة مستمر في الدفع بحملات لرفع كفاءة أحياء المدينة وتركيب أعمدة الإنارة الجديدة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية و استكمال رفع الأعمدة وتثبيتها وتركيب الكشافات وتأمين الكابلات الكهربائية وغلق أبوابها حرصا علي حياة الأطفال واستبدال الكشافات المحروقة .