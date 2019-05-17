انتقد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، الفيديو المتداول لأحد الشيوخ الجزائريين، الذي يقوله فيه إن الصيام في شهر رمضان اختياري.

وغرَّد أديب عبر حسابه على "تويتر"،: "شوفت فيديو الشيخ اللي بيقول إن الصيام اختياري، هو فعلا إحنا كنا ضد شيوخ التطرف والتشدد، بس كمان ميبقاش البديل شيوخ الأوكازيون".

وقال الباحث الجزائري، السعيد جاب الخير، في الفيديو، إن الصحابة كان بعضهم يفطر أيام رمضان، في حياة الرسول، صلى الله عليه وسلم، مبررا أن القرآن الكريم شرع الفدية بدلا من الصوم، وإطعام المساكين.