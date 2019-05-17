أكد الدكتور محمد مصطفى الجيزاوي مدير عام التعليم العام بالإسكندرية، اليوم، أن إجراءات طلبات تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة ستكون للمرة الأولى إلكترونيا في سابقة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الجيزاوي" لـ"الوطن"، أن ولي الأمر سيقدم طلب تحويل نجله أو نجلته إلكترونيا من خلال برنامج جرى تصميمه خصيصا لهذا الغرض بفحص الطلبات المقدمة واختيار العدد المقبول طلبه إلكترونيا وفق معايير معينة ووفق الفراغات المتاحة بكل مدرسة.

وأكد أن تلك الآلية تعطي ثقة للمواطنين أن العملية التحويلية ستجرى بمنتهى الشفافية دون تعرض ولي الأمر لأي نوع من أنواع الضغوط.