رد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، على اتهامه بأنه هاجم ثورات الربيع العربي كونه صديق للأنظمة التي سقطت، قائلا: "الكلام اللي قولته عن ثورات الربيع العربي صح 100%، ومن أول مابدأ ما سمي بالربيع العربي، وأنا عندي شك وسكت وانتظرت وشوفت اللي حصل في تونس ومصر، بسرعة كبيرة، مقارنة بالثورة الفرنسية التي تم التحضير لها في 100 عام".

وتابع "قرداحي": "كان في شعار واحد لهذا الحراك، وهو ليسقط النظام، وملم يقدم أحد من أصحاب هذا الحراك مشروعا سياسيا أو نظام بديل يحقق آمال الناس".

وأضاف قرداحي، خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس"، رأيه في الربيع العربي أثر على شعبيته في الوطن العربي، وخصوصا بالبداية، "بس أنا كنت واخد الموقف ده لمصلحتهم، وكنت شايف الحراك ده مش ضد الأنظمة هو كان ضد الشعوب العربية والعرب".