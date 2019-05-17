عندما تطأ قدماك خارج مصر، وأنت تفتقدها في كل أحوالها وتفاصيلها، إلا أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك، تفتقد الأجواء الرمضانية، خاصة موائد الرحمن التي تطعم الصائمين، فقرر المغتربون خلق أجواء موائد الرحمن بالمشاركة مع عدد من المصريين في غربتهم.

وقال ياسر أحمد الكناني، طبيب مصري، ومقيم في الكويت منذ ما يقرب من 10 سنوات، إنه في الثلاثينيات من عمره، وهو يعمل في إحدى مستشفياتها، مؤكدًا أنه من ضمن المصريين المشاركين في المبادرات الرمضانية التي تطلقها الجالية المصرية خلال شهر رمضان.

ويروي الكناني لـ"الوطن"، أن بعض أفراد الأسر المصرية المقيمة في الكويت نشرت فكرة توزيع وجبات إفطار على المصريين غير المتزوجين المقيمين في الكويت، "ولو في مش متزوج من جنسيات أخرى عايشين لوحدهم برضوا بنوزع عيلهم".

وجاءت فكرة توزيع وجبات الإفطار على غير المتزوجين في أماكن سكنهم بعد سلسلة من التجارب من توزيع الطعام بدأت منذ 7 سنوات، ففي البداية كان يتم وضع هذه الوجبات في عدد من المساجد، ثم الجمعيات الخيرية، إلا أنهم وجدوا من الأفضل توزيعها في عدد المغتربين العذاب.

"كل أسرة بتعمل وجبة زيادة من أكلهم اليومي اللي هيفطروا بيه"، والهدف من ذلك توفير وجبات منزلية للمغتربين بعيدا عن وجبات الأطعمة التي تباع في المحلات التجارية، وكل أسرة تخرج ما تستطيع من أطعمة بحسب قدراتهم.

ويبلغ عدد الأسر المصرية المشاركة في توزيع الوجبات ما يقرب من 54 أسرة مصرية، توزع كل منها الوجبات على عدد من الأفراد غير المتزوجين بغرض مشاركتهم فرحة الشهر الكريم، "بنخلي الأطفال يشاركوا في توزيع الوجبات عشان يحسوا بفرحة رمضان اللي متفقدينها في الغربة".